Кримчанин Приходько заявив відвід суду

Апеляційний військовий суд міста Власиха в Росії залишив кримчанина Олега Приходька під арештом ще на три місяці. Український активіст заявив відвід всьому складу суддів і вимагає застосування до нього норм міжнародного права.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

«Під час судового засідання Олег Приходько заявив відвід всьому складу суду з огляду на те, що суди Російської Федерації не повноважні здійснювати правосуддя щодо нього, як громадянина України. Політв'язень послався на четверту Женевську конвенцію, вимагаючи застосовувати щодо нього норми міжнародного права», - цитує Кримська солідарність адвоката Назіма Шейхмамбетова, який брав участь в суді по відеоконференцзв'язку з Кримського гарнізонного військового суду.

За словами адвоката, Приходько заявив у суді: «Ви робите міжнародний злочин - незаконно захопили Крим! Всі цивілізовані країни в цьому переконані».

Під час засідання адвокат вказав на необґрунтованість висунутого обвинувачення Приходьку і незаконність його тримання під вартою відповідно до норм міжнародного права. Крім того, він нагадав, що його підзахисний - «літня людина зі слабким здоров'ям, яку ще й переселили в крихітну камеру з щурами».

«Саме перебування Олега Аркадійовича, якому вже 62 роки, в слідчому ізоляторі є негуманним. Такі умови можна охарактеризувати як катування. За словами мого підзахисного, по камері бігають великі щури, сама камера - 3,5 на 2 метри. Якість медичної допомоги абсолютно незадовільна, неналежна, ліки йому передають з великим запізненням», - сказав у коментарі Шейхмамбетов.

У свою чергу судова колегія вирішила, що приводів для відводу суду з боку Олега Приходька немає. Суд також відхилив апеляцію захисту на арешт Приходька, залишивши запобіжний захід без змін.

Як повідомлялося, 28 травня 2020 року в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону розпочався розгляд по суті кримінальної справи щодо Олега Приходька. Українського активіста обвинувачують за такими статтями КК РФ: ч. 1 ст. 30 і ч. 1 статті 205 (підготовка до вчинення терористичного акту), ч. 1 статті 222 (придбання і зберігання вибухових речовин) і ч. 1 статті 223-1 (виготовлення вибухових речовин).

27 березня 2020 р. Приходьку продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а за кілька днів етапували в Ростов-на-Дону.

7 вересня російський Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив ще на три місяці термін його тримання під вартою.

Фото: Радіо Свобода