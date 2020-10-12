Ще одному бойовику із "Самооборони Криму" повідомили про підозру

Поліція АР Крим та Севастополя повідомила про підозру бойовику, який брав участь у незаконному збройному формуванні "Самооборона Криму".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Головного уравління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі.

"Встановлено, що після окупації півострова підозрюваний, усвідомлюючи протиправність своїх дій, добровільно вступив до непередбаченого Конституцією та законами України збройного формування "Самооборона Криму". На початку березня 2014 року проходив службу на блокпості "Орловский мост", розташованому при в’їзді до Севастополя", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими особами зі складу "Самооборони Криму" виконував протиправні накази так званих ватажків незаконного збройного формування. І шляхом погроз, застосування фізичної сили та вогнепальної зброї здійснював контрольно-пропускний режим, перевіряв документи громадян, обшуковував транспортні засоби, які рухалися у напрямку Севастополя.

Наразі бойовику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, НЗФ "Самооборона Криму" з'явилася напередодні анексії півострова і допомагала російській окупації. 11 червня 2014 року так звана держрада (незаконний парламент) Криму легалізувала цю організацію.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього парамілітарного формування до низки злочинів у Криму, більшість із яких досі не розкрита, у тому числі - викрадення і вбивства людей.