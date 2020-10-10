Дисидент Софяник повідомив, що його родині вдалося виїхати з окупованого Криму

Севастопольський плавець-марафонець, дисидент Олег Софяник повідомив, що його дружині з дітьми вдалося виїхати з анексованого Криму. Зараз вони перебувають на материковій частині України.

Про це Софяник розповів Крим.Реалії,передає Укрінформ.

"За словами Софяника, дружина двічі намагалася покинути Крим, але з різних причин їй відмовляли. Цього разу їй вдалося виїхати з півострова. Софяник пов'язує це з суспільним резонансом ", - йдеться у повідомленні.

Плавець стверджує, що після його переїзду з Криму, дружина Анжеліка, яка залишилася у Севастополі, «перебувала у великій небезпеці».

«На неї сильний тиск чинили російські силовики, ФСБ. Її викликали в ФСБ, в поліцію. Питали, де я, чим займаюся, де живу, а потім вони намагалися сфабрикувати кримінальну справу проти дружини, нібито за крадіжку 100 тисяч рублів у родича. 3 червня в будинку був багатогодинний обшук. Її викликали на допит, вона пройшла поліграфію. Причому всі питання були не щодо крадіжки, а щодо мене», - розповів Софяник.

Перша спроба жінки виїхати була 19 червня, друга - 5 липня.

"І ось вчора 9 жовтня на рідкість дуже швидко випустили. Вона тільки підійшла на КПВВ «Чонгар», дала документи прикордонникам, вони їй сказали - ми вас пам'ятаємо, зараз поїдете, ми вас пропустимо. Мабуть, була велика громадська кампанія, був великий шум у ЗМІ, це вплинуло на російську владу. Навіщо тримати людину, нехай їде. Немає людини, немає проблеми. Таким способом намагаються витісняти людей", - сказав плавець.

Дружина Софяника розповіла, що додому до чоловіка приїхала з дітьми пізно ввечері. «Чоловіка не бачила 4 місяці та 7 днів. Я виїхала з дітьми. Молодшому синові півтора року, а старшому 12 років», - повідомила вона.

Зараз вона перебуває разом із родиною в одному з міст Дніпропетровської області.

Влітку Софяник повідомляв про проблеми з виїздом його дружини з території Кримського півострова. Він також побоювався, що жінку можуть заарештувати у Криму, сфабрикувавши справу проти неї.

Російські силовики ні тоді, ні зараз не коментують заяви Софяника.

14 листопада 2019 року російські силовики затримували Олега Софяника на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною. До цього він здійснив заплив від мису Лукулл (на заході Криму) до бухти Омега в Севастополі. Відстань у 30 км він подолав за 10 годин - без відпочинку і супроводу. Цей заплив Софяник присвятив 75-річчю депортації кримських татар.

Софяник - відомий севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. Станом на травень 2012 року Софяник здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший з них - через Південно-Китайське море довжиною 350 км.

Софяник також переплив Середземне море, Мармурове море, протоку Босфор (вздовж і поперек), протоку Дарданелли. Здійснював марафонські запливи на відстань до 100 кілометрів уздовж берегів Криму. Відомий також запливами в холодній воді в зимовий час.

Севастополець - дисидент. За відмову від служби в армії і громадянства СРСР його примушували до психіатричного лікування.