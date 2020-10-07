Кулеба запросив Британію приєднатися до Кримської платформи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Домініком Раабом і запросив приєднатися до Кримської платформи.

Зустріч відбулася під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, повідомляє Укрінформ з посиланням на МЗС України.

"Дмитро Кулеба поінформував Домініка Рааба про створення Кримської платформи — нового міжнародного майданчика, який консолідує міжнародні зусилля з деокупації Криму — та запросив Велику Британію до участі у ньому", - повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що глава української дипломатії подякував британському колезі за незмінну позицію Великої Британії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів, а також відзначив практичні кроки Сполученого Королівства на підтримку обороноздатності України та впровадження реформ.

Сторони також привітали заплановане підписання Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, яка виводить двосторонні відносини на рівень стратегічного партнерства.

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Крім того, глави зовнішньополітичних відомств двох держав висловились на користь підтримання політико-дипломатичного тиску на РФ з метою примушення її до поваги міжнародних норм та припинення агресії проти України.

Кулеба та Рааб домовилися про подальшу координацію дій в ООН та інших міжнародних організаціях, поглиблення співпраці у міграційній сфері, обговорили розвиток торгівлі та інвестицій між двома країнами.

Фото: mfa.gov.ua