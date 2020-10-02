В окупованому Криму за добу нарахували 123 випадки коронавірусу

За минулу добу в окупованому Криму зареєстрували 98 випадків коронавірусної інфекції та ще 25 - в окупованому Севастополі.

Про це пише Крим.Реаліі, повідомляє Укрінформ.

Повідомляється, що 50 із 98 випадків COVID-19, зареєстрованих у Криму, «виявлені під час звернення по медичну допомогу, 35 - серед контактних осіб по раніше зареєстрованих випадках, 13 - при скринінгу здорового населення», - цитує Крим.Реаліі так званого главу Криму Сергія Аксьонова.

В окупованому Севастополі, за даними «уряду» міста, всі хворі - місцеві жителі від 13 до 82 років, повідомляє Крим.Реаліі.

«Зареєстрована смерть 50-річного чоловіка. Перебіг хвороби був ускладнений важкою двосторонньою вірусною пневмонією, набряком легенів, набряком мозку на тлі хронічних захворювань серцево-судинної системи», - йдеться в повідомленні.

Загалом за поточний період, за даними місцевої «влади», в окупованому Криму зареєстровано 4755 випадків нової коронавірусної інфекції. Одужали за весь період - 2894 людини, померли - 66 осіб.

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В окупованому Севастополі на коронавірусну інфекцію захворіли 1058 осіб. Одужали 679 осіб, 29 осіб померли.

В Україні станом на 2 жовтня лабораторно підтверджено 217 661 випадок COVID-19, з них за добу - 4 633.

Фото: ATR