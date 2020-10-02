Суд у Росії залишив двох кримських татар під арештом до 15 грудня

Третій Апеляційний суд в Сочі (РФ) залишив без змін рішення суду першої інстанції про продовження до 15 грудня арешту двом фігурантам другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Владлену Абдулкадирову і Рустему Сейтхалілову.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

«Суд залишив рішення суду першої інстанції Абдулкадирову і Сейтхалілову чинним. Кримські татари залишаться під вартою до 15 грудня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Щодо Іззета Абдуллаєва, який заявив суду про своє право на перекладача, прийнято рішення відкласти справу.

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«Суддя направить запит в УФСБ по Республіці Крим про те, чи брав участь перекладач на попередньому слідстві. У зв'язку з чим судове засідання щодо запобіжного заходу по Абдулаєву відклали до завтра», - повідомляє Кримська солідарність.

Сторона захисту під час засідання посилалася на необхідність застосування щодо підсудних Четвертої Женевської конвенції. Також адвокати заявили, що тримання їхніх підзахисних в СІЗО - це спосіб тиску на людей з активною громадянською позицією, які відмовляються співпрацювати зі слідством у фабрикації кримінальних справ проти активістів.

Як повідомлялося, 7 березня 2019 року російські силовики провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 25 осіб.

Руслан Сулейманов, Алім Керімов, Рустем Шейхалієв, Меджит Абдурахманов, Яшар Муєдінов, Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Різа Ізета, Іззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Аким Бекіров, Фарход Базаров , Сервер Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Владлен Абдулкадиров і Раїм Айвазов обвинувачуються в причетності до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір".

Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов обвинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ( «Організація діяльності терористичної організації», до довічного позбавлення волі). Решта за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ( «Участь в діяльності терористичної організації», до 20 років позбавлення волі).

Всім фігурантам справи було також висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ ( «Приготування до насильницького захоплення влади», до 10 років позбавлення волі).