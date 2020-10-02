Росія як держава-окупант має припинити незаконний військовий призов у Криму - МЗС

Росія як держава-окупант має припинити незаконний військовий призов у Криму - МЗС

Заява
Укрінформ
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку із призовом Російською Федерацією на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополь.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема Конвенцією про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

"Російська Федерація порушує норми міжнародного права, здійснюючи призов захищеного населення до збройних сил РФ, переслідуючи у кримінальному порядку осіб, що відмовляються від такої служби, а також проводячи масові військово-пропагандистські заходи із залученням населення всіх вікових категорій, включно з неповнолітніми, в умовах стрімкого поширення коронавірусного захворювання COVID-19", - заявили українські дипломати.

У МЗС нагадали, що від початку окупації РФ провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тис. осіб були незаконно призвані у збройні сили РФ.

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"РФ має припинити такі правопорушення та неухильно дотримуватись зобов’язань держави-окупанта", - зазначається в заяві.

Українські дипломати закликали світову спільноту належним чином відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

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Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.

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