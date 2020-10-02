Росія як держава-окупант має припинити незаконний військовий призов у Криму - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку із призовом Російською Федерацією на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополь.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема Конвенцією про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

"Російська Федерація порушує норми міжнародного права, здійснюючи призов захищеного населення до збройних сил РФ, переслідуючи у кримінальному порядку осіб, що відмовляються від такої служби, а також проводячи масові військово-пропагандистські заходи із залученням населення всіх вікових категорій, включно з неповнолітніми, в умовах стрімкого поширення коронавірусного захворювання COVID-19", - заявили українські дипломати.

У МЗС нагадали, що від початку окупації РФ провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тис. осіб були незаконно призвані у збройні сили РФ.

"РФ має припинити такі правопорушення та неухильно дотримуватись зобов’язань держави-окупанта", - зазначається в заяві.

Українські дипломати закликали світову спільноту належним чином відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.