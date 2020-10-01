Чубарова попросили піти з засідання комітету ВР під час обговорення питання про політв'язнів

Голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова попросили припинити участь у онлайн-засіданні Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин через відсутність у нього допуску до держтаємниці.

Про це Чубаров розповів в ефірі теми дня на UA:Крим, повідомляє Укрінформ.

"Коли розглядалося питання про політв'язнів, мене як голову Меджлісу попросили покинути це засідання, оскільки, мовляв, там були представники відомств, які будуть інформувати про якісь дані, які можуть носити таємний характер, а в мене, мовляв, немає допуску до державної таємниці", - сказав він.

За словами Чубарова, інформація, якою володіє Меджліс, "навіть не снилась" деяким спецслужбам.

Читайте також: Чубаров оцінив загрозу нападу РФ заради води для Криму на 8 балів з 10

"Я був дуже цим здивований. Я знаю, що деякі з членів цього комітету, народних депутатів не мають офіційно оформлених дозволів на державну таємницю. Але їм так захотілося. Що ж. Будемо пояснювати далі, що такий стиль роботи не на користь в першу чергу Українській державі", - підкреслив голова Меджлісу.

Як повідомляв Укрінформ, голова Меджлісу Рефат Чубаров оприлюднив офіційне звернення до глав дипломатичних установ іноземних держав та очільників місій і представництв міжнародних організацій щодо нової хвилі політичних переслідувань і репресій РФ проти кримських татар.