У списку політв’язнів РФ - близько сотні жителів окупованого Криму

У списку ув’язнених Росією з політичних мотивів осіб є близько сотні мешканців Криму, більшість із яких становлять кримські татари.

Про це сказала голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук на пресконференції щодо презентації поданого до Міжнародного кримінального суду подання про політичні переслідування в окупованому Криму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз в нашому списку ув’язнених за політичними мотивами близько сотні людей. Більша частина з них - кримські татари. Ця ситуація очевидно загрозлива не тільки тим, що вона є станом на зараз, а й тим, що, відверто кажучи, в Української держави немає жодних важелів, як захистити своїх громадян, які проживають на території окупованого півострова і лишилися сам на сам з окупантом», - сказала Матвійчук.

Вона зауважила, що, незважаючи на проведені обміни полоненими, «кількість ув’язнених і кількість людей, які переслідуються за політичними мотивами, на півострові зростає».

Матвійчук розповіла, що Центр громадянських свобод спостерігає за ситуацією в окупованому Російською Федерацією Криму.

«Ми бачимо, як прискореними темпами колишній курорт перетворюється на потужну військову базу, зростає кількість військового контингенту», - сказала вона.

Друга тенденція, на яку голова правління Центру, звернула увагу, - заміщення населення, що саме по собі є воєнним злочином.

«Оскільки все населення півострова окупаційна влада Криму загалом і Російська Федерація розглядають як потенційно нелояльне, тому що навіть ті люди, які вітали прихід «русской весны», вони її уявляли і бачили так, як це показували по телевізору, і жили в умовах захищеності прав і свобод, які гарантувалися Українською державою. В авторитарному режимі Російської Федерації цей рівень впав набагато нижче», - наголосила активістка.

Вона зауважила, що заміщення населення відбувається двома шляхами: керованою міграцією та розгортанням на півострові системи політичних переслідувань активної меншості, щоб вони виїжджали з півострова.

Матвійчук розповіла, що Центр громадянських свобод виступив партнером подання до Міжнародного кримінального суду в Гаазі про політичні переслідування в окупованому Криму. Міжнародний кримінальний суд перебуває на етапі попереднього вивчення українського кейсу, а Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду наразі приймає подання всіх зацікавлених осіб та вивчає їх.

«Найближчим часом, ми сподіваємося, що Міжнародний кримінальний суд ухвалить рішення, і ми працюємо на те, щоб він відкрив основне провадження - тобто перейшов від етапу попереднього вивчення на етап проведення самостійного розслідування», - зазначила Матвійчук.

Вона додала, що кожного року Офіс прокурора МКС звітує про перебіг попередніх розслідувань.

«І коли ми аналізуємо, що він пише по українському кейсу, зокрема по питанню окупованого Криму, ми знаходимо там згадки про політичне переслідування, але не такою мірою, як би нам хотілося. І якраз цю прогалину ми хочемо нашим поданням заповнити», - наголосила активістка.

За її словами, подання має низку важливих цілей, зокрема встановити об’єктивну картину того, що відбувається в Криму, та притягнути до відповідальності людей, які вчиняють політичні переслідування, оскільки міжнародні злочини не мають терміну давності.

Як розповів представник Free Russia Foundation Григорій Фролов, робота над підготовкою подання тривала майже 8 місяців, а на минулому тижні його подали до Міжнародного кримінального суду.

Документ був підготовлений командою в складі Free Russia Foundation, Центру громадянських свобод, Global Rights Compliance LLP за результатами інтерв'ю із жертвами політичних переслідувань, їхніми рідними й адвокатами, аналізу матеріалів справ політв'язнів та інших доказів.

Під час заходу наголошувалося, що зібрана інформація дозволяє сформувати стійку основу для проведення розслідування в межах Міжнародного кримінального суду та притягнення винних у політичних переслідуваннях до відповідальності.

Як повідомлялося, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на зустрічі з політичним радником Посольства США в Україні Девідом Геренбеком заявила, що наразі Російською Федерацією з політичних мотивів переслідуються 134 громадянина України, 112 незаконно утримуються у місцях позбавлення волі на території РФ та тимчасово окупованого Криму.