За тиждень в окупованому Криму нарахували 730 випадків COVID-19

В окупованому Криму і Севастополі вже понад два місяці спостерігається постійний приріст випадків COVID-19. Тільки за останній тиждень було зафіксовано 730 випадків коронавірусної інфекції.

Про це пише у Фейсбуці Кримська правозахисна група, повідомляє Укрінформ.

«За останній тиждень у Криму 730 осіб заразилися COVID-19», - інформує КПГ з посиланням на окупаційну владу півострова.

За даними правозахисної організації, статистика, яку публікують «мінохоронздоров'я» Криму та «уряд» Севастополя, вже десять тижнів поспіль показує постійний приріст кількості хворих.

Так, якщо з 13 по 19 липня реєструвалося в середньому 7 випадків на день (за тиждень 119 випадків), то за останній тиждень, з 21 по 28 вересня, кількість хворих перевищувала 104 випадки на день. Це більш, ніж у 6 разів перевищує показники 10-місячної давнини.

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Експерти КПГ нагадують, що статистика окупаційої влади Криму про наслідки COVID-19 на півострові штучно занижується, і ця тенденція зберігається з початку пандемії.