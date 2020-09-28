За тиждень в окупованому Криму нарахували 730 випадків COVID-19
Про це пише у Фейсбуці Кримська правозахисна група, повідомляє Укрінформ.
«За останній тиждень у Криму 730 осіб заразилися COVID-19», - інформує КПГ з посиланням на окупаційну владу півострова.
За даними правозахисної організації, статистика, яку публікують «мінохоронздоров'я» Криму та «уряд» Севастополя, вже десять тижнів поспіль показує постійний приріст кількості хворих.
Так, якщо з 13 по 19 липня реєструвалося в середньому 7 випадків на день (за тиждень 119 випадків), то за останній тиждень, з 21 по 28 вересня, кількість хворих перевищувала 104 випадки на день. Це більш, ніж у 6 разів перевищує показники 10-місячної давнини.
Експерти КПГ нагадують, що статистика окупаційої влади Криму про наслідки COVID-19 на півострові штучно занижується, і ця тенденція зберігається з початку пандемії.