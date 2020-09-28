BBC вибачилося за мапу України без Криму

Британська корпорація суспільного мовлення BBC, яка опублікувала 26 вересня карту України без окупованого Криму, вибачилося та прибрало це зображення.

Про це повідомляє на своєму сайті "Детектор медіа", передає Укрінформ.

«Карту України опублікували в новині про катастрофу військового літака Ан-26 у Харківській області», - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський. У суботу, 26 вересня, на позачерговому засіданні Кабміну ухвалено рішення про виділення сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26 грошової допомоги у розмірі по 1 млн 576 тис. грн.