Посол Канади відвідала пункт пропуску до Криму

Надзвичайний і Повноважений Посол Канади в Україні та Представник Президента України в АР Крим побували у КПВВ «Каланчак».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

“Надзвичайний і Повноважений Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза та постійний Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич із робочим візитом перебували на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у супроводі виконуючого обов’язки начальника Херсонського прикордонного загону підполковника Владислава Кобилякова посол Канади та представник Президента ознайомились з інфраструктурою КПВВ “Каланчак”, порядком здійснення перевірочних заходів, контролю осіб, умовами пропуску громадян через адмінмежу та роботою прикордонників у період дії карантинних обмежень.

Крім того, ознайомились з умовами несення служби військовослужбовцями та мали змогу пройти шлях, який долають громадяни під час перетину адмінмежі.

Фото: ДПСУ