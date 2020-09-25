Поліція відкрила справу через незаконне затримання в Криму українця

Поліція порушила справу за незаконне затримання в Криму 22-річного українця.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба прокуратури АР Крим.

"Співробітники ГУНП в АР Крим та м. Севастополя розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного затримання на території окупованого півострова 22-річного мешканця Одещини", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що громадянин України на початку вересня приїхав до Криму на відпочинок, а 22 вересня хлопець був затриманий окупантами у м. Євпаторія за нібито публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності на півострові.

«Окупаційні правоохоронці» доставили затриманого до м. Сімферополя, де незаконно створений «Киевский районный суд г. Симферополя» обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.