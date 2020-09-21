Блогер Мемедемінов вийшов на свободу

Політв'язень і медіакоординатор «Кримської солідарності» Наріман Мемедемінов вже на свободі.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила "Кримська солідарність".

"Засуджений на 2,5 року цивільний журналіст і медіакоординатор «Кримської солідарності» Наріман Мемедемінов відбув термін і вийшов на свободу. Про це повідомляє кореспондент «Кримської солідарності», який виїхав у Ростовську область разом з адвокатами Емілем Курбедіновим і Едемом Семедляєвим. Разом з ними політв'язня зустрічає генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський і консул Юрій Довгуля", - зазначається в інформації.

Засуджений на 2,5 року Наріман Мемедемінов відбув термін і вийшов на свободу / Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Засуджений до двох з половиною років ув'язнення за обвинуваченням у публічних закликах до тероризму журналіст Мемедемінов знаходився у колонії-поселенні №8, що в селищі Садковський Ростовської області.

22 березня 2018 року в селі Холмовка Бахчисарайського району в його будинку провели обшук. Мемедемінова формально було затримано за «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганду тероризму» і ролики на його каналі Youtube, записані ним ще до 2014 року.

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Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в'язнем і вважає, що переслідування Мемедемінова було пов'язано з його активною ненасильницькою правозахисною і журналістською діяльністю, критикою російських правоохоронних органів.

23 березня 2018 року суддя Київського районного суду Михайло Білоусов обрав журналісту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це клопотав старший слідчий УФСБ Росії Олександр Паршутін, який прибув на службу до Криму після 2014 року. Його прізвище фігурує в ряді політичних кримінальних справ: журналіста Миколи Семени, «диверсанта» Рідвана Сулейманова і заступника глави Меджлісу кримських татар Ільмі Умерова.

2 жовтня 2019 року Південний окружний військовий суд засудив громадянського журналіста «Кримської солідарності» до двох з половиною років колонії-поселення.