Джапарова телефоном привітала Мемедемінова зі звільненням

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова телефоном привітала зі звільненням політв'язні - блогера і медіакоординатора громадського руху "Кримська солідарність" Нарімана Мемедемінова.

Як передає Укрінформ, про це Джапарова повідомила у Фейсбуці.

"Найбільша радість цього дня - почула голос Нарімана Мемедемінова. Говорили телефоном, але це те відчуття, коли наче була поряд. Він зараз їде додому та зізнався, що найбільше хоче обійняти рідних та близьких", - написала посадовець.

Джапарова подякувала активістам і дипломатам, які тримали історію Мемедемінова в полі постійної уваги.

"Гадаю, попереду спільні зусилля по підтримці всіх тих, хто досі "в тапках" та чекає на звільнення. Саме так - в капцях замість взуття - виводять з російських в’язниць на свободу", - зазначила перша заступниця міністра.

Як повідомлялося, Мемедемінов був затриманий у березні 2018 року в селі Холмівка Бахчисарайського району після обшуків у його помешканні. Формальним приводом для затримання стало обвинування у "публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, публічного виправдання тероризму або пропаганди тероризму" через ролики на його Ютьюб-каналі, датовані 2013 роком.

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У жовтні 2019 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Мемедемінова до двох з половиною років ув'язнення в колонії-поселенні, заборонивши йому також займатися адмініструванням сайтів протягом двох років.

За даними правозахисного центру "Меморіал", переслідування Мемедемінова пов'язане з його активною правозахисною і журналістською діяльністю, а також критикою російських правоохоронних органів.