Адвокати їдуть зустрічати з колонії блогера Мемедемінова

Кримські адвокати Едем Семедляєв і Еміль Курбедінов їдуть зустрічати з колонії-поселення №8 політв'язня - блогера і медіакоординатора громадського руху «Кримська солідарність» Нарімана Мемедемінова.

Про це вони повідомили в Фейсбуці.

"Прямуємо в колонію, звідки сьогодні має звільнитися громадський журналіст - політв'язень Наріман Мемедемінов. Ми їдемо, Нарімане! Народ чекає тебе вдома! " - написав Курбедінов.

Раніше адвокати оскаржили рішення Багаївського райсуду Ростовської області Росії про відмову в умовно-достроковому звільненні Мемедемінова.

Як повідомлялося, в жовтні 2019 року Південний окружний військовий суд у м. Ростові-на-Дону засудив Мемедемінова до двох з половиною років ув'язнення в колонії-поселенні, заборонивши йому також займатися адмініструванням сайтів протягом двох років. Громадського журналіста визнали винним в «публічних закликах до терористичної діяльності».

Захист відразу направив клопотання про дострокове звільнення політв'язня, коли він ще перебував у СІЗО в Ростові-на-Дону, але Кіровський районний суд, куди було відправлено звернення згідно з територіальною підсудністю, не встиг його розглянути за суттю, оскільки Мемедемінова майже відразу етапували в колонію -поселення.

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Наразі Мемедемінов перебуває в колонії-поселенні №8 в селищі Садковський Ростовської області.

За даними правозахисного центру «Меморіал», переслідування Мемедемінова пов'язано з його активною правозахисною і журналістською діяльністю, а також критикою російських правоохоронних органів.