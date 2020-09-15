Україна офіційно поінформувала генсека ООН про незаконність виборів у Криму

Україна звернулася до генсека ООН та членів Радбезу, офіційно поінформувавши їх про незаконну організацію й проведення Росією так званих "виборів" до нелегітимних органів, утворених окупаційною адміністрацією РФ в українському Криму.

Про це повідомив у понеділок Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

"Такі дії Кремля є продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету й територіальної цілісності України. Проведення РФ псевдовиборів на територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь є нелегітимним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків", - навів дипломат офіційні тези української сторони.

Він нагадав що "псевдовибори" вкотре грубо порушили Конституцію та законодавство України, а також "основоположні норми й принципи міжнародного права, в тому числі Статуту ООН, резолюцій ГА ООН".

Читайте також: ООН занепокоєна репресіями у Білорусі

При цьому, представник України підкреслив, що всі причетні до підготовки та проведення незаконного "голосування" нестимуть відповідальність згідно із законодавством України.

"Закликаємо іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії РФ та чітко заявити про невизнання результатів так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, у тому числі шляхом розширення санкцій", - наголосив постійний представник України при ООН.

Нагадаємо, минулими вихідними російська влада впродовж трьох днів провела так звані "регіональні вибори", у тому числі до незаконних органів, утворених російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях Криму.