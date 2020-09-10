Мінфін США оштрафував "дочку" Deutsche Bank за порушення "кримських" санкцій

Компанія Deutsche Bank Trust Company Americas уклала угоду з Мінфіном США про виплату $583,1 тис. за порушення санкційного режиму проти Росії, який був запроваджений після її окупації Криму.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі американського відомства.

Згідно з укладеної угоди, дочірня компанія Deutsche Bank виплатить 157 500 доларів США за проведений платіж 2015 року на суму у близько 29 мільйонів доларів, у якому зберігався економічний інтерес кіпрського нафтотрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, пов'язаного з російським бізнесменом Геннадієм Тимченком. На той момент компанія вже була внесена до санкційного списку США.

У відомстві вважають, що банк міг знати про санкції щодо кіпрської компанії, але не вжив достатніх заходів, щоб виключити вигоду для неї коли був проведений платіж, пов’язаний з серією закупівель мазуту.

Також Deutsche Bank Trust Company Americas погодилася виплатити 425 600 доларів США за 61 трансакцію на загальну суму у 276 749,90 тисяч доларів США, зроблених також у 2015 році на користь ВАТ "Краснодарський регіональний інвестиційний банк", який на той час вже також перебував під американськими санкціями за його роботу в окупованому Криму.

Як повідомлялося, ЄС у березні 2014 року запровадив санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму та порушенням територіальної цілісності України. Після цього санкції неодноразово продовжували, а список - розширювали. Обмежувальні заходи полягають у замороженні фінансових активів у країнах ЄС та забороні на в'їзд на територію ЄС особам, які перебувають у санкційному списку.