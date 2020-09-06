В окупованому Криму за добу нарахували 89 випадків коронавірусу
Про це йдеться в опублікованому на Фейсбук-сторінці повідомленні Кримської правозахисної групи, передає Укрінформ.
"На Кримському півострові, за інформацією окупаційної влади, за минулу добу виявили 89 випадків зараження новою коронавірусною інфекцією. З них 17 випадків у Севастополі та 72 випадки на решті території півострова", - йдеться у повідомленні.
Загалом на поточний період, за даними місцевої "влади", на окупованому півострові офіційно підтверджено 3369 випадків захворювання на COVID-19, із них у Севастополі - 571, на решті території Криму - 2798.
За весь період повідомлялося про 69 летальних випадків.
Експерти КПГ звертають увагу, що офіційна статистика щодо захворювання на коронавірус у Криму суттєво занижена, ця тенденція зберігається з березня.
Фото: ATR