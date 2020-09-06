Володимира Дудку в російській колонії відвідав адвокат

Син політв'язня Володимира Дудки Ілля Каверніков закликав українців писати листи підтримки його батькові та іншим в'язням Кремля, оскільки листи допомагають стримувати тиск з боку адміністрації в місцях позбавлення волі.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

"Перебуваючи в нелюдських умовах колонії, відбуваючи незаконне покарання, нашим політв'язням дуже важлива підтримка українців та міжнародної спільноти. ...Листи політв'язням - це важливий інструмент, який дозволяє стримувати тиск на політв'язнів з боку адміністрацій місць позбавлення волі в Російській Федерації", - йдеться у повідомленні.

Правозахисники повідомляють, що за інформацією Кавернікова, минулого тижня Володимира Дудку в колонії відвідав адвокат, через якого він передав слова подяки людям, які підтримують його листами.

"Велике спасибі Генеральному консульству України в Ростові-на-Дону за допомогу. Батько передає всім привіт, дякує за листи - це велика підтримка. Зі здоров'ям все, як і раніше - хронічні хвороби не дають спокою. Завдяки допомозі "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля" зібрав і передав посилку з продуктами та ліками», - цитує Кавернікова КПГ.

У повідомленні зазначається, що для того, щоб листи дійшли до політв'язнів, необхідно писати російською мовою, не згадувати в тексті листа питання політики та не питати про умови утримання в колонії або СІЗО.

Листи можна надсилати не тільки поштою, але і в електронному вигляді через російську систему ФСВП-лист.

Як повідомлялося, Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в окупованому Севастополі, їх звинуватили в підготовці диверсії організованою групою.

У квітні 2019 року севастопольський "суд" засудив Дудку та Бессарабова до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

15 травня 2020 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав севастопольців Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, засуджених до 14 років ув'язнення за "підготовку диверсій за завданням України", політичними в'язнями і зажадав їх негайного звільнення.