Компанії Медведчука попри санкції постачають російські нафтопродукти до США
Про це передає Укрінформ із посиланням на розслідування програми «Схеми».
Компанії Марченко-Медведчука постачають нафтопродукти до США через швейцарську фірму, директором якої є росіянин. Журналісти повідомили, що Оксана Марченко володіє вісьмома танкерами: п’ятьма малими і трьома великими. Вони з’ясували, що малі танкери постачають нафтопродукти з «Новошахтинського заводу нафтопродуктів», розташованого в Ростовській області Росії на великі танкери, які роками стоять у нейтральних водах Чорного моря, на південь від Керченської протоки, а звідти їх забирають судна швейцарської компанії і доставляють до США.
Журналісти встановили, що нафтопродукти з великих танкерів Марченко-Медведчука забирали кілька танкерів, які доставляли їх у порт Х’юстона, де їх отримувала компанія ExxonMobil Sales and Supply LLC. Це одна з основних дочірніх компаній потужної американської корпорації ExxonMobil – однієї з найбільших нафтових корпорацій у світі.
«Журналісти виявили, що продукцію підприємства Медведчука-Марченко ExxonMobil протягом 2020 року отримував неодноразово, траплялося і двічі на місяць. Система Import Genius зафіксувала, що із лютого по квітень “дочірка” ExxonMobil купувала нафтопродукти “новошахти” ще 5 разів», – йдеться в журналістському розслідуванні.
При цьому журналісти констатували, що ExxonMobil купував нафтопродукти не напряму в заводу Медведчука-Марченко, а в швейцарської компанії NewCoal Trading, постійної клієнтки їхнього підприємства, відповідно до бази даних експорту.
На офіційному сайті швейцарської компанії зазначено, що вона спеціалізується на продажу вугілля і нафтопродуктів з території колишнього СРСР. І згідно зі швейцарським реєстром юридичних осіб, засновниками та керівниками компанії виступали здебільшого росіяни та українці.
Журналісти встановили, що нафтопродукти з великих танкерів Марченко-Медведчука забирали кілька танкерів, які доставляли їх у порт Х’юстона, де їх отримувала компанія ExxonMobil Sales and Supply LLC. Це одна із основних дочірніх компаній потужної американської корпорації ExxonMobil – однієї з найбільших нафтових корпорацій у світі.
"Журналісти виявили, що продукцію підприємства Медведчука-Марченко ExxonMobil протягом 2020 року отримував неодноразово, траплялося і двічі на місяць. Система Import Genius зафіксувала, що із лютого по квітень “дочірка” ExxonMobil купувала нафтопродукти “новошахти” ще 5 разів", – йдеться в журналістському розслідуванні.
При цьому журналісти констатували, що ExxonMobil купував нафтопродукти не напряму в заводу Медведчука-Марченко, а у швейцарської компанії NewCoal Trading, постійної клієнтки їхнього підприємства, відповідно до бази даних експорту.
На офіційному сайті швейцарської компанії зазначено, що вона спеціалізується на продажу вугілля і нафтопродуктів з території колишнього СРСР. І згідно зі швейцарським реєстром юридичних осіб, засновниками та керівниками компанії виступали здебільшого росіяни та українці.