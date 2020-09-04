Компанії Медведчука попри санкції постачають російські нафтопродукти до США

Компанії дружини народного депутата України від «Опозиційної платформи – За життя» і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко, якими керує сам Медведчук, попри санкції США постачають туди нафтопродукти зі своїх російських заводів.

Про це передає Укрінформ із посиланням на розслідування програми «Схеми».

Компанії Марченко-Медведчука постачають нафтопродукти до США через швейцарську фірму, директором якої є росіянин. Журналісти повідомили, що Оксана Марченко володіє вісьмома танкерами: п’ятьма малими і трьома великими. Вони з’ясували, що малі танкери постачають нафтопродукти з «Новошахтинського заводу нафтопродуктів», розташованого в Ростовській області Росії на великі танкери, які роками стоять у нейтральних водах Чорного моря, на південь від Керченської протоки, а звідти їх забирають судна швейцарської компанії і доставляють до США.

Журналісти встановили, що нафтопродукти з великих танкерів Марченко-Медведчука забирали кілька танкерів, які доставляли їх у порт Х’юстона, де їх отримувала компанія ExxonMobil Sales and Supply LLC. Це одна з основних дочірніх компаній потужної американської корпорації ExxonMobil – однієї з найбільших нафтових корпорацій у світі.

«Журналісти виявили, що продукцію підприємства Медведчука-Марченко ExxonMobil протягом 2020 року отримував неодноразово, траплялося і двічі на місяць. Система Import Genius зафіксувала, що із лютого по квітень “дочірка” ExxonMobil купувала нафтопродукти “новошахти” ще 5 разів», – йдеться в журналістському розслідуванні.

При цьому журналісти констатували, що ExxonMobil купував нафтопродукти не напряму в заводу Медведчука-Марченко, а в швейцарської компанії NewCoal Trading, постійної клієнтки їхнього підприємства, відповідно до бази даних експорту.

На офіційному сайті швейцарської компанії зазначено, що вона спеціалізується на продажу вугілля і нафтопродуктів з території колишнього СРСР. І згідно зі швейцарським реєстром юридичних осіб, засновниками та керівниками компанії виступали здебільшого росіяни та українці.

Журналісти встановили, що нафтопродукти з великих танкерів Марченко-Медведчука забирали кілька танкерів, які доставляли їх у порт Х’юстона, де їх отримувала компанія ExxonMobil Sales and Supply LLC. Це одна із основних дочірніх компаній потужної американської корпорації ExxonMobil – однієї з найбільших нафтових корпорацій у світі.

"Журналісти виявили, що продукцію підприємства Медведчука-Марченко ExxonMobil протягом 2020 року отримував неодноразово, траплялося і двічі на місяць. Система Import Genius зафіксувала, що із лютого по квітень “дочірка” ExxonMobil купувала нафтопродукти “новошахти” ще 5 разів", – йдеться в журналістському розслідуванні.

При цьому журналісти констатували, що ExxonMobil купував нафтопродукти не напряму в заводу Медведчука-Марченко, а у швейцарської компанії NewCoal Trading, постійної клієнтки їхнього підприємства, відповідно до бази даних експорту.

На офіційному сайті швейцарської компанії зазначено, що вона спеціалізується на продажу вугілля і нафтопродуктів з території колишнього СРСР. І згідно зі швейцарським реєстром юридичних осіб, засновниками та керівниками компанії виступали здебільшого росіяни та українці.