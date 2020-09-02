Росія перевіряє боєготовність армії в окупованому Криму

Командувач військ Південного військового округу Росії генерал армії Олександр Дворніков прибув до анексованого Криму, де перевіряє підготовку російського Чорноморського флоту РФ. Російські військові готуються до навчань "Кавказ - 2020".

Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ, передає Укрінформ.

При цьому уточнюється, що Дворніков "оцінив дії екіпажів великих десантних кораблів і підрозділів морської піхоти Чорноморського флоту (ЧФ) під час проведення двосторонніх тактичних навчань на загальновійськовому полігоні Опук в Криму".

Двосторонні тактичні навчання проходять на міжвидовому полігоні Опук на окупованому півострові в рамках підготовки до військових навчань "Кавказ-2020". "Під час практичних дій за підтримки авіації і корабельних угруповань підрозділи проводять висадку морського й повітряного десанту з метою захоплення та утримання узбережжя, відпрацьовується протидесантна оборона. Корабельні сили та авіації здійснюють підтримку військам, які висаджуються, з завданням ударів по берегових цілях", - йдеться у повідомленні.

У навчаннях задіяно близько 20 кораблів і суден забезпечення, близько 200 одиниць військової і спеціальної техніки, понад 20 літаків і вертольотів морської авіації Чорноморського флоту.

Як повідомлялося, раніше Україна засудила проведення Росією міжнародних армійських ігор в анексованому Криму.