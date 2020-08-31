МЗС протестує через армійські ігри Росії в окупованому Криму

Україна засуджує протиправні дії Росії щодо організації незаконних військових заходів на територіях тимчасово окупованих АР Крим та Севастополя і участь у них представників Гвінеї та Мозамбіку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС України, оприлюдненому 31 серпня.

"Міністерство закордонних справ України вважає організацію міністерством оборони Росії на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь незаконного «міжнародного конкурсу «Глибина», який розпочався 27 серпня 2020 року у рамках Армійських міжнародних ігор «АрМІ-2020», черговим свідченням відвертої зневаги Росією до норм і принципів міжнародного права", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

Українські дипломати акцентували, що організація цього заходу, а також залучення до участі у ньому іноземних представників, зокрема Гвінейської Республіки та Республіки Мозамбік, є черговою спробою Росії легітимізувати на міжнародному рівні свою незаконну присутність на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

"Україна засуджує протиправні дії РФ, а також порушення представниками Гвінейської Республіки та Республіки Мозамбік норм міжнародного права та законодавства України. Звертаємо увагу на необхідність дотримання усіма іноземними громадянами чинного Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Вкотре наголошуємо на неминучій правовій відповідальності за його порушення", - заявили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Росія повинна негайно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України.