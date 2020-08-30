США закликають Росію припинити призов мешканців окупованого Криму до армії

США закликають Росію припинити порушення прав і свобод людини в окупованому Криму, а також скасувати призов кримчан до російської армії.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний заклик оприлюднило у Фейсбуку посольство США в Україні.

«У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень ми закликаємо Росію припинити посягання на основні свободи у Криму», - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві США також закликали звільнити українців, яких Росія протиправно ув'язнила - «щоб помститися за мирне інакомислення», а також припинити кампанію призову кримчан до російських збройних сил.

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Як повідомлялося, шість країн, які не є членами ЄС, приєдналися до рішення Євроради про продовження санкцій проти Росії за окупацію українського Криму.

Серед них - країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія та Албанія, члени Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія та Ісландія, а також Україна і Грузія.