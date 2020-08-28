Експерт сказав, де в окупованому Криму найбільше проблем з водою

В цілому у сільському господарстві окупованого Криму зараз немає великого дефіциту води, однак певні проблеми з водою є у Північному, Сімферополі та на Південному березі Криму.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив кримськотатарський активіст Едем Дудаков в програмі «Насправді: Крим» на телеканалі «ДОМ».

«По сільському господарству, я б не сказав, що є такий великий дефіцит води. Проблема у Північному і в Сімферополі, основна проблема там. І на Південному березі, звичайно. Але, проблема може виникнути в Бахчисараї, тому що від Вілінського водозабору, де знаходяться основні свердловини, які йдуть і на Ялту, і на Бахчисарай, зараз прокладають трубопровід у бік Сімферополя », - повідомив він.

Активіст також розповів, що Бахчисарайське водоймище обміліло майже у два рази, якщо не більше. Але завдяки підземним джерелам питної води у Бахчисараї досить, проте для потреб промисловості її не вистачає.

«Десь третина залишилася, напевно, цього водосховища. Питна вода наразі у Бахчисараї не обмежена, тому що тут дуже великі підземні джерела. Тут дуже мало промислових об'єктів, тому немає великого споживання води», - зазначив Дудаков.

Як повідомляв Укрінформ, раніше керівник української делегації у Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що материкова Україна зможе дати воду людям в окупованому Криму, якщо там буде гуманітарна катастрофа.

Зі свого боку, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов зазначив, що ніяких підстав для «гуманітарної катастрофи» в окупованому Криму через нібито нестачу води не існує.

На початку липня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання відновлення водопостачання через Північно-Кримський канал на порядку денному наразі не стоїть.

Раніше віцепрем'єрміністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна може відновити постачання води до Криму тільки після деокупації півострова.

У той же час, на думку голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, питання подачі води до окупованого Криму для президента РФ Володимира Путіна може стати приводом для розширення агресії.

Проблеми з водою почалися в Криму після анексії півострова Росією у 2014 році, коли Україна припинила поставки води через Північно-Кримський канал.