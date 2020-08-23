Мир в Україну прийде разом із синьо-жовтими прапорами в Криму - Представництво Президента в АРК

Мир в Україні і в Європі в цілому запанує тоді, коли над адміністративними будівлями в окупованому Криму замайорить український синьо-жовтий прапор.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у привітанні Представництва Президента України в АР Крим з Днем Державного Прапора, оприлюдненому у Фейсбуці.

"Російська окупація розпочалась зі зміни прапорів на території Кримського півострова, і ми впевнені, що миру в Україні, Чорноморському регіоні і Європі в цілому не буде доти, поки над адміністративними будівлями Сімферополя і Ялти, Керчі та Євпаторії, Севастополя та Джанкої не замайорить жовто-блакитний прапор вільної незалежної України", - зазначили у Представництві Президента.

Його працівники запевнили, що докладають максимуму зусиль для наближення цього моменту, і висловили переконання, що імперії руйнуються завдяки сильним і впевненим у власній перемозі народам.

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Як повідомлялося, День Державного Прапора відзначається щороку 23 серпня на виконання відповідного указу Президента України від 23 серпня 2004 року.

Фото: Представництво Президента в АРК, Фейсбук