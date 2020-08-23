Фінська ТРК виправила позначення

Фінська ТРК виправила позначення "російського" Криму на своїй мапі

Укрінформ
Після прохання українського посольства фінська телерадіомовна корпорація Yle виправила мапу, на якій раніше позначила Крим як російський.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сторінці Посольства України в Фінляндії в Facebook.

"Дякуємо Yle Uutiset за оперативну реакцію і виправлення Криму на карті як невід'ємної частини України. Ми сподіваємося, що в майбутньому такої прикрої помилки вдасться уникнути", - наголошується в повідомленні.

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Посольство звернуло увагу ТРК на те, що неприпустимо позначати незаконно анексований Росією у 2014-му році Крим як територію РФ, раніше в цей же день. Тоді ж у відомстві закликали внести зміни в карту.

Як повідомлялося, міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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