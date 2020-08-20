Поліція Криму відкрила дві справи через затримання на півострові українського добровольця

Поліцейські Криму відкрили кримінальні провадження за фактами незаконних обшуків та затримання нібито учасника добровольчого кримськотатарського "батальйону імені Номана Челебіджихана" на території анексованого півострова.

Про це інформує ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, передає Укрінформ.

«Слідчими Головного управління поліції Криму дії окупаційної влади кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що винним загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.

Уточнюється, що під час моніторингу Інтернету працівники поліції виявили інформацію про проведення слідчих дій за місцем мешкання та затримання працівниками так званого ФСБ на тимчасово окупованій території АРК учасника добровольчого кримськотатарського "батальйону імені Номана Челебіджихана".

За інформацією правоохоронців, щодо чоловіка окупаційна влада відкрила справу за статтею «участь у незаконному збройному формуванні», яка передбачає покарання до 15 років незаконного ув’язнення.

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Зокрема, затриманий житель Кіровського району Криму обвинувачується в участі у нібито незаконному збройному формуванні на території України, сприянні українським прикордонникам в спільному патрулюванні прикордонної зони з анексованим півостровом, перевірці громадян і автомобілів на пунктах пропуску.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявляє про нібито затримання українського добровольця батальйону імені Номана Челебіджихана в окупованому Криму.