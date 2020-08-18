Хрестини чи весілля не є підставою для перетину КПВВ з Кримом – правозахисниця

Усі позитивні сімейні заходи, зокрема, хрестини та весілля, які є важливими подіями у родині, не можуть бути гуманітарною підставою для перетину КПВВ з окупованим Кримом.

Про це на пресбрифінгу 18 серпня заявила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передає кореспондент Укрінформу.

"Наскільки ми розуміємо ті підстави, які роз'яснені на сайті, як, наприклад, весілля або якісь інші позитивні події, що є надважливими в родині, вони не є сьогодні, на жаль, підставою для гуманітарного перетину, якщо в людини немає кримської прописки. Якщо у вас, скажімо, хрестини, весілля, день народження дитини - то вас, в принципі, не мають пропускати прикордонники, бо немає роз'яснення щодо таких підстав", - зазначила вона.

Наразі ті підстави, як наголошує правозахисниця, що стосуються батьків або близьких родичів, застосовуються лише щодо подій негативного характеру - у випадку тяжкої хвороби або смерті.

"Принцип возз'єднання родин треба розширювати, бо є багато інших підстав. І якщо ми говоримо саме про реінтеграцію, то це принципово - зберігати зв'язки", - відмітила вона.

В умовах міжнародного збройного конфлікту, на думку Скрипник, рішення Української держави, спрямовані на розрив родинних зв'язків є "вкрай негативними".

"І зараз ми знову звертаємось до Президента України, до ОПУ, про те, щоб пояснити людям, чи дійсно є обгрунтовані підстави зараз так обмежувати людей, що призвело до серйозних проблем. Також призвело це і до серйозного навантаження на прикордонників. І це конфліктна ситуація, дуже напружена. Дуже важливо, щоб була хоч якась державна комунікація", - додала Скрипник.

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Як повідомляв Укрінформ, з 9 серпня до 8.00 30 серпня тимчасово обмежується пропуск громадян через КПВВ на адмінмежі із АР Крим. Так, перетин КПВВ на межі з анексованованим РФ Кримом тимчасово став можливим лише за наявності гуманітарних підстав.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (МінТОТ) опубліковало перелік таких підстав.

12 серпня Кабінет Міністрів ухвалив зміни щодо дострокового припинення самоізоляції для жителів окупованого Криму за умови проведення ПЛР-тесту після перетину КПВВ.

Прийнята постанова №979 також скасовує обов'язкову самоізоляцію щодо абітурієнтів та осіб, які зараховані на навчання до закладів освіти і прямують до закладів навчання на підконтрольній українському уряду території.