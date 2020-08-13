Глава ДПСУ перевірив роботу пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко перевірив роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Про це інформує пресслужба МВС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Керівник відомства побував у контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Каланчак", "Чаплинка" та "Чонгар" та перевірив місця тривалого несення служби на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дейнеко інспектував ділянку Херсонського прикордонного загону.

Він разом з керівниками Південного регіонального управління та Херсонського загону перевірив готовність військовослужбовців до виконання завдань за призначенням та умови несення служби під час карантинних заходів.

Дейнеко наголосив, що попри поліпшення умов пропуску осіб на держкордоні, гострим питанням перед прикордонним відомством стоїть і покращення пропускних умов на адмінмежі, і вжиття всіх заходів зі збереження життя і здоров’я військовослужбовців.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня на позачерговому засіданні уряду було прийнято розпорядження № 979-р, яким на термін з 9 по 30 серпня було припинено роботу КПВВ на адмінмежі з Кримом.

Згідно з пізнішими роз'ясненнями від Представництва Президента України в АР Крим, перетин КПВВ можливий за наявності "гуманітарних підстав", як-то: подача абітурієнтом (із одним з батьків/опікунів) документів для вступу до навчального закладу; у випадках відсутності реєстрації місця проживання, проте наявності інших підтверджень проживання в Криму/на підконтрольній уряду території; необхідності дотримання принципу єдності сім’ї; у випадках тяжкої хвороби особи та необхідності поповнення запасів ліків та/чи отримання медичної допомоги; у випадках смерті або тяжкої хвороби близьких родичів; в інших випадках, коли є підстава вважати, що ситуація вимагає невідкладного перетину особою адміністративної межі в будь-якому напрямку (зокрема й у випадках політично мотивованого переслідування з боку окупаційної влади).

Обов’язковою умовою після перетину КПВВ з тимчасово окупованої території є встановлення додатку "Дій вдома".

В Україні станом на 13 серпня лабораторно підтверджено 86140 випадків COVID-19, з них за добу – 1592.

Фото: МВС