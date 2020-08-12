В окупованому Криму - 46 нових випадків коронавірусу, одна людина померла

В окупованому Росією Криму і Севастополі за минулу добу зареєстрували 46 нових випадків захворювання на коронавірус, одна людина з підтвердженим COVID-19 померла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Кримська правозахисна група.

За інформацією окупантів, якою оперують правозахисники, всього на поточний період в Криму без урахування Севастополя зареєстровано 1 595 випадків нової коронавірусної інфекції, за минулу добу - 38 випадків.

У Севастополі, за повідомленням окупаційної "влади" міста, зареєстровано вісім нових випадків захворювання на COVID-19. Всі інфіковані - місцеві жителі, двоє з них - пенсіонери. У шести випадках - це контактна група з тими, хто захворів раніше. Всього з початку року в Севастополі новою коронавірусною інфекцією захворіли 399 осіб.

Загалом в Криму і Севастополі зафіксовано 1 994 випадки COVID-19, 48 осіб померли.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, офіційна публічна статистика захворюваності на коронавірус на півострові занижена, оскільки не відображає дані про заражених у лавах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією.