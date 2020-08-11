В окупованому Криму зафіксували 45 нових випадків коронавірусу

В окупованому Росією Севастополі за минулу добу зареєстрували п'ять нових випадків захворювання на коронавірус, в решті Криму - сорок.

Про це з посиланням на окупаційну "владу" повідомляє Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

За інформацією "глави" Криму Сергія Аксьонова, 13 випадків COVID-19 виявлено при зверненні за медичною допомогою, 23 - серед контактних по раніше зареєстрованих випадках, чотири нібито "завезені" з території України.

Загалом на поточний період, за даними "влади", в Криму (без урахування Севастополя) зареєстровано 1 557 випадків нової коронавірусної інфекції.

У Севастополі діагноз підтвердився в однієї людини, яка приїхала на заробітки, одного відпочивальника і трьох місцевих жителів.

Загалом з початку пандемії в Севастополі коронавірусною інфекцією захворіли 391 особа.

Всього в Криму і Севастополі за увесь період зафіксовано 1 948 випадків зараження COVID-19, померли 47 осіб.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, офіційна публічна статистика захворюваності на коронавірус на півострові занижена, оскільки не відображає дані про заражених у лавах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією.

Фото: ATR