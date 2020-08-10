В окупованому Криму нарахували 48 випадків COVID-19 за добу

В окупованому Криму за неділю, 9 серпня, зафіксували 48 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, таку інформацію з посиланням на місцеву "владу" повідомляє "Радіо Свобода".

Видання зазначає, що це новий добовий антирекорд - минулого тижня в один із днів фіксувалося 39 випадків.

Загалом у Криму зареєстровано 1517 випадків COVID-19, померли 17 пацієнтів; в окупованому Севастополі на COVID-19 захворіла 381 людина, померли 11.

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При цьому дані російської влади про захворюваність в Криму не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами.

Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих чинників, включно з інфікуванням серед російських військових і спецслужб.