Глава Кримської єпархії ПЦУ Климент став митрополитом

Про це повідомив спікер ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря у Фейсбуці.

«Зважаючи на багаторічне віддане служіння Помісній українській православній церкві, жертовну архіпастирську працю в умовах утисків і переслідувань, з нагоди 20-річчя архієрейської хіротонії та перебування на Кримській кафедрі - архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент возводиться у сан митрополита», - цитує Зоря указ митрополита Єпіфанія.

Російська влада в Криму ще на початку 2019 року направила припис про «звільнення приміщень» Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги у Сімферополі, в якому проходили богослужіння ПЦУ.

У російському Міністерстві майна Криму пояснили вимогу покинути будівлю Кафедрального собору у Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла у створену Православну церкву України.

У червні Кабмін повторно прийняв проєкт постанови Верховної Ради щодо захисту ПЦУ в анексованому Криму. Раніше цей проєкт постанови вже приймався минулим Кабміном на чолі з Гончаруком, але був відкликаний процедурними нормами через зміну уряду.

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Архієпископ Климент вважає, що постанова українського уряду допоможе зберегти Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги у Сімферополі завдяки «поширенню відповідальності держави за громадян України, які залишилися у Криму».

Раніше Мінреінтеграціі повідомило, що обмеження Росією вірян у Криму - привід для посилення санкцій.

Фото: pomisna.info