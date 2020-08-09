Зеленський: Україна має поновити права кримських татар як корінного народу

В Україні потрібно завершити справу законодавчого визначення корінних народів та статусу кримських татар.

Як передає Укрінформ, про це заявив Президент Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу, повідомляє Офіс Президента у Фейсбуці.

Зеленський наголосив, що в Україні ведуть роботу над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як корінного.

"Врегулювання цього питання назріло давно, і ми нарешті маємо поставити в ньому крапку. Впевнено можемо сказати – обов’язково відзначимо це свято солідарності у вільному Бахчисараї та по всьому Криму", – зазначив глава держави з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу.

Зеленський зауважив, що з початком тимчасової окупації Криму Російською Федерацією питання захисту прав і законодавчого визначення особливого статусу кримськотатарського народу в нашій державі стало ще більш актуальним.

"Саме тому нашим спільним завданням зараз є захист прав кримських татар, допомога у всебічному розвитку мови, культури та збереження самобутності народу, який наразі не може повноцінно розвиватися на своїй історичній Батьківщині – в Криму", - сказав Президент.

Він додав, що для України дуже важливо робити все можливе, щоб "відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України".

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Як раніше повідомляв Укрінформ, МЗС наголосило на важливості напрацювання законопроєктів про корінні народи, статус кримських татар та нормативних актів щодо вдосконалення фінансової підтримки з боку держави культурного розвитку корінних народів.

Міжнародний день корінних народів світу - щорічний день солідарності з корінними народами, що відзначається 9 серпня відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 23 грудня 1994 року.

Росія навесні 2014 року захопила частину території України – Кримський півострів. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Україна, Європейський Союз, США та інші країни не визнали результати голосування на "референдумі" і запровадили санкції проти Росії.