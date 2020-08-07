Захист Сулейманова має намір оскаржити його недопуск на похорон загиблого сина

Захист кримського політв'язня Руслана Сулейманова має намір оскаржити його недопуск на похорон загиблого маленького сина.

Як передає Укрінформ, про це повідомила адвокат Ліля Гемеджи в програмі "Насправді: Крим" на телеканалі "ДІМ".

"Як всім відомо, було порушення стосовно мого підзахисного, Руслана Сулейманова, щодо якого Президент Зеленський розмовляв з Путіним. Його не відпустили попрощатися з загиблим сином. Таке кричуще порушення теж потрібно фіксувати і реагувати. Захист має намір оскаржити цей недопуск, це нелюдське ставлення до мого підзахисного, коли не дали попрощатися із загиблим сином", - повідомила адвокат.

Гемеджи розповіла і про інші порушення прав людини окупаційною владою стосовно кримських активістів, в тому числі за релігійною ознакою.

"Вчора під час судового засідання щодо другої бахчисарайської групи були забезпечені індивідуальним харчуванням, тим самим сухпайком, який видають в обід під час перерви. І печиво, яке було в цьому сухпайку, було з цвіллю. Каші, як ми вже давно говоримо про це, йдуть зі свининою, тобто те, що наші підзахисні не вживають. Виходить, що протягом всього робочого дня ці хлопці голодні. Відповідно це впливає на їх увагу, на їх реакцію, участь в судовому засіданні", - заявила адвокат.

Крім того, за її словами, один з останніх затриманих, Еміль Зіядінов, через підвищену температуру був поміщений до камери слідчого ізолятора Сімферополя, так званої "лікарні".

"На сьогоднішній день, незважаючи на те, що ознак ГРВІ у нього вже немає, температура спала, він продовжує перебувати в цій "лікарні". На 4 ліжкомісця їх там утримується 7 осіб. Як він роз'яснював своєму адвокату, ці особи, напевно, не зовсім здорові. Ось ще одне порушення, яке відбувається. Таких порушень, напевно не вистачить часу, щоб передати, перерахувати всі порушення, які ми фіксуємо щодня. Втім, про них важливо і треба говорити, і потрібна реакція на ці порушення", - розповіла Гемеджи.

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня в Криму відбувся похорон 3-річного Муси Сулейманова, в якому взяли участь понад три тисячі осіб. Трирічний Муса зник 24 липня, його шукали два дні і 26 липня знайшли в зливній ямі біля будинку.

Батько загиблого хлопчика Руслан Сулейманов - учитель фізики, громадянський журналіст і стример організації "Кримська солідарність" - за свою громадську діяльність перебуває під арештом.

У лютому 2017 року він був затриманий біля будинку, де проводився обшук кримських татар, після чого відбував адміністративний арешт - 5 діб за нібито несанкціонований мітинг. Тоді щодо Руслана незаконно провели примусове дактилоскопування, фотофіксацію, ботоскопію, були відібрані зразки слини на ДНК.

15 жовтня 2017 року Сулейманов брав участь в одиночному пікеті на підтримку заарештованих кримських татар, пізніше був обвинувачений в адміністративному правопорушенні і оштрафований на 10 000 рублів (3 865 грн).

27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, більшість з яких - активісти "Кримської солідарності". Всього було затримано й заарештовано 24 особи, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір". Сулейманов був заарештований за підозрою в "організації діяльності терористичної організації". Політв'язню загрожує до 20 років позбавлення волі.