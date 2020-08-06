У Криму зростає кількість випадків COVID-19

За минулу добу в Криму зареєстровано 39 нових випадків коронавірусної інфекції. Ще чотири випадки зафіксовано у Севастополі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію Кримської правозахисної групи.

«За минулу добу в Криму зареєстровано 39 випадків нової коронавірусної інфекції. За даними Міністерства охорони здоров'я Криму, ще один пацієнт помер від COVID-19», - йдеться в повідомленні КПГ.

Всього в Криму зареєстровано 1 386 випадків COVID-19.

У Севастополі за минулу добу зареєстровано чотири нові випадки захворювання на COVID-19. За даними «уряду» Севастополя, серед хворих - чоловік і двоє його дітей віком п'яти і дев'яти років, а також жінка, яка контактувала з людьми, які захворіли раніше.

«Влада» міста також повідомила про нову смерть пацієнта з COVID-19 - 88-річну жінку, стан якої був ускладнений двосторонньою пневмонією.

Всього з початку року в Севастополі на коронавірусну інфекцію захворіло 360 осіб, померло 11 осіб.

На Кримському півострові, за офіційними даними, підтверджено 1 746 випадків захворювання на COVID-19, померло 46 осіб.

Правозахисники нагадують, що в Криму за останні два тижні спостерігається різке збільшення захворюваності, швидше за все пов'язане з постійним прибуттям туристів з багатьох регіонів РФ, включаючи Москву і Санкт-Петербург, де зараз найбільша кількість інфікованих по всій Росії.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, офіційна статистика захворюваності на коронавірус на півострові занижена, оскільки не відображає даних про інфікованих у рядах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією.

Фото: romania-insider.com