Політв'язень Сулейманов подякував усім, хто брав участь у пошуку його 3-річного сина

Політв'язень Руслан Сулейманов написав лист із СІЗО, в якому подякував усім, хто брав участь у пошуку його 3-річного сина Муси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Кримська солідарність у Фейсбук.

«Я, батько 3-річного Муси Сулейманова Руслан Сулейманов, щиро вдячний мусульманам Криму, громадянам у Криму і всій світовій спільноті за підтримку, надану в пошуках мого сина», - цитує Кримська солідарність лист політв'язня з сімферопольського СІЗО-1.

За словами Сулейманова, він до останнього сподівався, що син знайдеться живим і неушкодженим.

«У кожному розділі новин, коли закривалися небезпечні ділянки пошуку, моя надія посилювалася. Але сталося те, що неминуче. Так, три роки, які Муса був у нашій родині - це недовго, але я всім серцем вдячний Всевишньому за те, що Він дав нам такого променистого сина», - йдеться в листі.

Політв'язень зазначає, що важку і непоправну втрату його сім'ї допомагає пережити громадськість.

«Так було в Криму завжди, незалежно від національності та релігії, тут завжди жили в злагоді, мирі та взаємодопомоги», - написав Сулейманов.

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня у Криму відбулися похорони 3-річного Муси Сулейманова, в якому взяли участь понад три тисячі осіб. Трирічний Муса зник 24 липня, його шукали два дні і 26 липня знайшли в зливний ямі біля будинку.

Батько загиблого хлопчика Руслан Сулейманов - учитель фізики, громадський журналіст і стример організації Кримська солідарність - за свою громадську діяльність перебуває під арештом.

У лютому 2017 року його було затримано біля будинку, де проводився обшук кримських татар, після чого відбував адміністративний арешт - 5 діб за нібито несанкціонований мітинг. Тоді щодо Руслана незаконно провели примусове дактилоскопування, фотофіксацію, ботоскопію, були відібрані зразки слини на ДНК.

15 жовтня 2017 року Сулейманов брав участь в одиночному пікеті на підтримку заарештованих кримських татар, пізніше був звинувачений в адміністративному правопорушенні і оштрафований на 10 000 рублів (3 865 грн).

27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, більшість із яких - активісти «Кримської солідарності». Всього було затримано й заарештовано 24 людини, які стали фігурантами другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір». Сулейманов був заарештований за підозрою в «організації діяльності терористичної організації». Політв'язню загрожує до 20 років позбавлення волі.