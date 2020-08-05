У Криму і Севастополі кількість випадків коронавірусу перевищила 1700

У Криму за останню добу зареєстровано 24 випадки коронавірусної інфекції, загалом - 1 703 випадки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

"За 4 серпня в Криму без урахування Севастополя офіційно зареєстровано 24 випадки коронавірусної інфекції", - інформує КПГ.

За даними окупаційної влади Севастополя, за минулу добу в місті зареєстровано ще одну смерть від коронавірусної інфекції - помер пенсіонер віком 78 років.

"Діагноз був підтверджений за життя. Перебіг хвороби ускладнився важкою двобічною пневмонією та набряком легенів. Ускладнення призвели до смерті", - цитує правозахисна організація пресслужбу "уряду" Севастополя.

При цьому за останню добу в місті не зафіксовано жодного нового випадку захворювання на COVID-19.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, офіційна публічна статистика захворюваності коронавірусом на півострові занижена, оскільки не відображає дані про заражених у лавах російської армії і правоохоронних органів, а також пацієнтів з позалікарняною пневмонією.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, у світі станом на 5 серпня зафіксовано 18 753 622 випадки коронавірусу, з них 705 370 смертельних. Одужали 11 965 230 пацієнтів.

Фото: Belga