Окупанти понад 7 годин утримували на адмінкордоні з Кримом сім'ю з двома дітьми - Чубаров

Російські окупанти понад 7 годин утримували на адмінкордоні "Каланчак" між окупованим Кримом і Херсонською областю сім'ю Карашаєвих з двома малими дітьми.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Сьогодні з 11-ої години ранку російськими окупантами на адміністративному кордоні Каланчак між окупованим Кримом і Херсонською областю утримується сім'я Карашаєвих Ісляма і Діляри з двома малолітніми дітьми. Родина Карашаєвих живе в Києві, до Криму приїжджали провідати своїх старих батьків", - зазначив Чубаров.

Згідно з його інформацією, співробітники ФСБ увесь цей час вели допит Ісляма Карашаєва.

Наразі російські окупанти пропустили сім'ю Карашаевих з окупованого Криму на територію Херсонської області.

Більше інформації Рефат Чубаров не надав.