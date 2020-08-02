З Керченської протоки витягли російську бронемашину, яка затонула понад тиждень тому

З Керченської протоки вдалося витягнути бронемашину, яка затонула 25 липня при форсуванні Керченської протоки затонула російська бронемашина БРДМ-2 під час пропагандистської акції в пам'ять Керченсько-Ельтигенського десанту 1943 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Крим Реалії.

«Останні 700 метрів давалися особливо важко. Трос постійно рвався, а човни через хвилі та вітер рухалися дуже повільно. Витягнути машину на берег вдалося лише вночі», – повідомили в російському «Військово-технічному товаристві».

Зазначається, що 27 липня водолаз кілька разів занурювався на дно, але знайти бронемашину не вдалося. Бронемашину виявили на п'ятий день пошуків.

Як повідомляв Укрінформ, 25 липня при форсуванні Керченсь

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кої протоки затонула російська бронемашина БРДМ-2 під час пропагандистської акції в пам'ять Керченсько-Ельтигенського десанту 1943 року.

Роком раніше три російських БРДМ-2 перетинали Керченську протоку в рамках тієї ж акції, при цьому одна з бронемашин заглохла. Їй на допомогу прийшов катер управління МНС Росії у Криму.

Повідомляється, що мета цієї акції – вшанувати пам'ять загиблих у боях за Керч 1943 року. Тоді солдати радянської армії форсували Керченську протоку, висадилися на узбережжі Ельтигена (нині Героївське – КР) і створили вихідний плацдарм на Керченському півострові для ведення бойових дій зі звільнення Криму.

Фото:voentex.ru