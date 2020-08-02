В окупованому Криму нарахували майже 1270 хворих на COVID-19

В окупованому Криму за добу виявили ще 28 випадків нової коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Крим Реалії.

«10 з них виявили при зверненні за медичною допомогою, 9 – серед контактних із раніше зареєстрованими випадками, 9 – при скринінгу здорових осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними окупаційної влади, нині в Криму зареєстровано 1269 випадків нової коронавірусної інфекції. 72 з них привезені з-за кордону, 108 випадків завезені з Росії та виявлені за контактом із ними, 928 випадків виявлені при зверненні за медичною допомогою і за контактом з особами з лабораторно підтвердженими результатами, 161 – при лабораторному скринінгу здорових осіб.

Зазначається, що дані російської влади Криму про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб.

Як повідомляв Укрінформ, кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом у світі сягнула 18 026 716.

Фото: romania-insider.com