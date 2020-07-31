ДТП в окупованому Криму: кількість загиблих зросла до дев'яти

Число постраждалих в аварії з мікроавтобусом на трасі "Таврида" в окупованому Криму зросло до дев'яти осіб - один з потерпілих в ДТП помер в лікарні.

Про це повідомляє Крим.Реаліі.

"Ще один постраждалий в ДТП з мікроавтобусом на трасі "Таврида" в Білогірському районі 31 липня помер у лікарні ... Таким чином, число загиблих через ДТП зросло до 9 осіб", - йдеться в повідомленні.

За даними російських ЗМІ, більшість постраждалих і загиблих - жителі Краснодарського краю Тихорецького району. Двоє людей з Сургута, один з - Хабаровська, один - громадянин України з посвідкою на проживання в Краснодарському краї. Один - з міста Сімферополя.

Як повідомлялося, вранці 31 липня на трасі "Таврида" в Білогірському районі Криму сталася ДТП, в якому загинуло вісім осіб, ще вісім людей дістали поранення. За інформацією російського МНС, мікроавтобус Mercedes Sprinter, рухаючись у напрямку до Сімферополя, вчинив зіткнення з автомобілем КамАЗ з причепом, що стояв. У мікроавтобусі перебувало 15 осіб. Згідно з попередніми даними російської "прокуратури" Криму, в мікроавтобусі перебувало 18 пасажирів, у тому числі неповнолітні.

За фактом ДТП окупаційною владою порушено дві кримінальні справи, в тому числі через "надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживачів".