В окупованому Криму мікроавтобус влетів у вантажівку, восьмеро загиблих

В анексованому Криму сьогодні вранці на трасі «Таврида» сталася ДТП за участю мікроавтобуса, загинуло вісім осіб.

Про це повідомляє Крим Реалії з посиланням на пресслужбу МНС підконтрольного Росії уряду Криму.

«За попередньою інформацією, на трасі «Таврида», мікроавтобус «Мерседес Спринтер», рухаючись у напрямку до Сімферополя скоїв зіткнення зі стоячим автомобілем КАМАЗ з причепом. У мікроавтобусі перебувало 15 осіб», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті ДТП 8 осіб отримали травми несумісні з життям.

Фото Mash