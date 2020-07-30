Кримські силовики тиснули на Сулейманова, звинувачуючи у викраденні сина

Про це у відео, опублікованому в Facebook Кримською солідарністю, повідомила адвокат Ліля Гемеджі.

«У суботу (25 липня - ред.) до нього прийшла велика кількість співробітників правоохоронних органів, які йому не представилися, всі були в цивільному. Вони чинили на нього психологічний тиск, вимагали сказати, де знаходиться його син, відпрацьовували версію викрадення - на той момент невідомо було що з дитиною», - повідомила Гемеджі.

За її словами, силовики стверджували, що «версія з викраденням була ініційована, в тому числі, Русланом, для того, щоб чинити певний вплив на правоохоронні органи».

Подібні методи, заявила адвокат, неприпустимі до її підзахисного, вони розраховані на те, щоб «сформувати в суспільстві певну думку».

«Неприпустимо приймати подібні методи ні до кого, тим більше до мого підзахисного Руслана Сулейманова, який визнаний політв'язнем правозахисним товариством "Меморіал". Увесь цей тиск розрахований на те, щоб сформувати в суспільстві певну думку і чинити психологічний тиск на самого Руслана», - підкреслила вона.

Гемеджі розповіла, що в день похорону, 26 липня, вона «намагалася домогтися, щоб він попрощався з сином, щоб взяв участь у похованні. Після того, як це не вдалося, приїхала до його дому повідомити про це його мамі та дружині».

Вже після похорону, розповіла адвокат, їй вдалося пройти в СІЗО Сімферополя, щоб зустрітися з самим Сулеймановим і повідомити йому про смерть сина.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 26 липня, в окупованому Криму пройшли поховання загиблого 3-річного Муси Сулейманова - сина політв'язня Руслана Сулейманова, обвинувачуваного у так званій «справі Хізб ут-Тахрір» (друга сімферопольська група).