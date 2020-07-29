НСЖУ висловила співчуття Руслану Сулейманову через загибель сина

Національна спілка журналістів України висловлює співчуття кримськотатарському громадянському журналісту Руслану Сулейманову у зв’язку із загибеллю його трирічного сина.

Про це голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко написав на своїй сторінці в Facebook.

«Глибоко сумуємо з приводу трагедії в родині нашого колеги, політичного в’язня і кримськотатарського громадянського журналіста Руслана Сулейманова, у зв’язку із загибеллю трирічного сина Муси. Це тяжке випробування і для Руслана, який перебуває у слідчому ізоляторі і не міг попрощатися з сином, і для його найближчих людей», - написав Томіленко.

За його словами, Національна спілка журналістів України вчергове наголошує на незаконності переслідувань кримськотатарських громадянських журналістів із боку окупаційної влади Криму.

«Закликаємо всіх українських журналістів і наших колег в інших країнах виявити в ці дні солідарність із Русланом Сулеймановим та іншими кримськотатарськими громадянськими журналістами та підтримати їхню боротьбу за свободу слова», - наголосив Томіленко.

Він нагадав, що за свою журналістську діяльність в окупованому Криму російськими судами переслідується 11 кримськотатарських журналістів - Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Наріман Мемедемінов, Ернес Аметов та Амет Сулейматов.

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня у Криму відбувся похорон 3-річного Муси Сулейманова, в якому взяли участь понад три тисячі людей.

За повідомленням окупаційної влади Криму, дитина втопилася.

Трирічний Муса Сулейманов зник 24 липня, його шукали два дні і 26 липня знайшли у зливній ямі біля будинку.

Батько загиблого хлопчика Руслан Сулейманов - учитель фізики, громадський журналіст і стример громадської організації Кримська солідарність.

У лютому 2017 року Руслан Сулейманов був затриманий біля будинку, де проводився обшук кримських татар, і відбував адміністративний арешт - 5 діб за нібито несанкціонований мітинг. Тоді щодо Руслана незаконно провели примусове дактилоскопування, фотофіксацію, ботоскопію, були відібрані зразки слини на ДНК.

15 жовтня 2017 року Сулейманов брав участь в одиночному пікеті на підтримку заарештованих кримських татар, пізніше був обвинувачений в адміністративному правопорушенні і оштрафований на 10 000 рублів (3865 грн).

27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, більшість з яких - активісти «Кримської солідарності». Загалом було затримано й заарештовано 24 особи, які стали фігурантами другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір». Сулейманов був заарештований за підозрою в «організації діяльності терористичної організації». Політв'язню загрожує до 20 років позбавлення волі.