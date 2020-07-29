Політв'язень Енвер Мамутов передав співчуття родині загиблого Муси Сулейманова

Фігурант «1-ої Бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір» Енвер Мамутов під час офіційного дзвінка дружині розповів про свій стан здоров'я і попросив передати співчуття родині трагічно загиблого хлопчика Муси Сулейманова.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила дружина політв'язня Аліє Мамутова.

«Днями я поговорила з чоловіком, за допомогою «офіційного дзвінка». Дізнавшись про трагедію, що сталася з хлопчиком Мусою, він висловив слова співчуття родині Сулейманових», - розповіла Мамутова.

Енвер Мамутов також повідомив, що у нього самого стан здоров'я задовільний. Водночас його дружина Аліє підкреслює, що у чоловіка є хронічні захворювання.

Нині політв'язень перебуває в загальному загоні. Посилку, надіслану сім'єю, і гроші, переказані на його рахунок, він отримав.

Як повідомлялося, 12 травня 2016 року в Бахчисараї після обшуку, організованого ФСБ, Енвера Мамутова було заарештовано в рамках кримінальної справи «першої бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір» разом з трьома іншими кримськими татарами - Рустемом Абільтаровим, Зеврі Абсеїтовим і Ремзі Меметовим.

Рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду Мамутова було засуджено до 17 років позбавлення волі. Пізніше Верховний суд РФ зменшив термін ув'язнення на 3 місяці. Правозахисний центр «Меморіал» визнав всіх фігурантів цієї справи політичними в'язнями.

З 1 вересня 2019 року Мамутов відбуває термін у ВК-11, розташованій у Ставропольському краї РФ.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок в окупованому Криму відбулися похорони трагічно загиблого 3-річного Муси Сулейманова - сина політв'язня Руслана Сулейманова (так звана, «2-а сімферопольська група Хізб ут-Тахрір»). Батька хлопчика, який утримується в сімферопольському СІЗО, на похорон не відпустили.

Фото: Антон Наумлюк