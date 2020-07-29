Окупанти вже три доби не можуть знайти затонулий у Керченській протоці БРДМ
Укрінформ
У Керченській протоці окупанти не можуть знайти затонулу бронемашину.
Про це повідомляє Крим.Реалії.
Зазначаэться, що у вівторок група водолазів продовжила шукати затонулий БРДМ-2. Було обстежено весь квадрат, в якому стався інцидент, пошукові роботи тривали 4,5 години. Для пошуку рятувальники використовували ехолоти та в разі виявлення предмета, схожого на бронемашину, до нього прямували водолази.
Припускається, що БРДМ-2 лежить на дні у переверненому стані і його зносить течією.
25 липня бронемашина БРДМ-2 затонула під час форсування Керченської протоки в рамках проведеної окупантами "патріотичної" акції.