Біля консульства РФ у Харкові вшанували пам’ять трирічного Муси Сулейманова

Іграшки та квіти принесли до генерального консульства РФ у Харкові учасники акції на вшанування пам’яті трирічного Муси Сулейманова, який загинув у окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформа.

"Бачите, в руках у людей немає ніякої партійної чи іншої символики, бо це траурна акція. Ми шануймо пам'ять трирічної дитини Муси Сулейманова, який був знайдений мертвим на території окупованого Криму. Його загибель - це прояв людожерської політики російських окупантів, які взяли під варту його батька, чим залишили дитину без опіки рідної людини, що ускладнило життя сім"ї та призвело до трагедії. Нехай рідні малого Муси почують нашу скорботу, наше співчуття, бо душею ми з ними", - заявив голова обласного осередку партії "Демократична сокира" Микита Соловйов.

Біля консульства РФ у Харкові вшанували пам’ять трирічного Муси Сулейманов/Фото: kh.depo.ua

Участь в акції взяти близько 50 активістів, які прийшли до будівлі генконсульства РФ з іграшками та плакати з написами: "Росія - окупант", "Росія = вбивця дітей!"

В ході акції, яку її учасники назвали тихою, люди поклали іграшки до паркану генконсульства, де чергували охоронці, та розійшлися.

Ніхто з будівлі до учасників акції не вийшов. Інцидентів не було.

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня у Криму відбувся похорон 3-річного Муси Сулейманова, в якому взяли участь три тисячі людей.

За повідомленням окупаційної "влади" Криму, дитина втопилася.

Трирічний Муса Сулейманов зник 24 липня, його шукали два дні, і 26 липня знайшли у зливній ямі біля будинку.

Батько загиблого хлопчика Руслан Сулейманов - учитель фізики, громадський журналіст і стример громадської організації Кримська солідарність.

У лютому 2017 року Руслан Сулейманов був затриманий біля будинку, де проводився обшук кримських татар, і відбував адміністративний арешт - 5 діб за нібито несанкціонований мітинг. Тоді щодо Руслана незаконно провели примусове дактилоскопування, фотофіксацію, ботоскопію, були відібрані зразки слини на ДНК.

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15 жовтня 2017 року Сулейманов брав участь в одиночному пікеті на підтримку заарештованих кримських татар, пізніше був обвинувачений в адміністративному правопорушенні і оштрафований на 10 000 рублів (3865 грн).

27 і 28 березня 2019 року в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар, більшість з яких - активісти «Кримської солідарності». Загалом було затримано й заарештовано 24 особи, які стали фігурантами другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір». Сулейманов був заарештований за підозрою в «організації діяльності терористичної організації». Політв'язню загрожує до 20 років позбавлення волі.

Фото: kh.depo.ua