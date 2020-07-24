В окупованому Криму за добу нарахували 24 випадки коронавірусу

В окупованому Криму за минулу добу зафіксували 24 нові випадки коронавірусної інфекції. Одна людина померла.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"За минулу добу в Криму зареєстровано 18 випадків захворювання на COVID-19", - повідомляє КПГ із посиланням на окупаційну владу Криму.

Також повідомляється про одного нового померлого від цього захворювання.

Загалом на поточний період в Криму зареєстровано 1 056 випадків нової коронавірусної інфекції.

В окупованому Севастополі станом на ранок 24 липня зареєстровано 6 нових випадків захворювання.

Із початку року в місті на нову коронавірусну інфекцію захворіли 312 осіб, інформує "уряд" міста.

Загалом із початку року в окупованому Криму та Севастополі на коронавірусну інфекцію захворіли 1 368 осіб, 39 осіб померли.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 24 липня лабораторно підтверджено 62 823 випадки COVID-19, з них за добу - 972. Протягом доби зафіксовано 20 нових летальних випадків, одужали 886 пацієнтів.

Фото: ATR